Schwimmkurse vom Kinderschutzbund

Wedemark. Auch in den zurückliegenden Sommerferien hat der Kinderschutzbund Wedemark wieder Schwimmkurse durchgeführt. Von 14 teilnehmenden Kindern haben zehn das Seepferdchen erreicht. Ein erfreuliches Ergebnis.Der Kinderschutzbund möchte auf diesem Weg seinen Unterstützern herzlich danken und darauf hinweisen, dass die ab Mai 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eine fotografische Berichterstattung nicht ohne die Zustimmung der Teilnehmer zulässt. Da die anvertrauten Kinder meist ohne elterliche Begleitung zu den Schwimmkursen erscheinen, sieht der Kinderschutzbund davon ab, eine Erlaubnis einzuholen, damit die Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben. Natürlich hat der Kinderschutzbund auch wieder vor, in den Sommerferien 2020 Schwimmkurse durchzuführen. Über weitere im Herbst geplante Aktionen wird demnächst auch an dieser Stelle informiert. Das gute Ergebnis wurde mit Zehner-Karten und für ehemalige Teilnehmer mit Saisonkarten für das Schwimmbad belohnt.