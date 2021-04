Erneutes Umweltdelikt

Wiechendorf. Schono wieder unerlaubter Umgang mit Abfällen: Am Donnerstagnachmittag, 29. April, um 15.20 Uhr, meldete eine Zeugin eine illegale Müllentsorgung auf einem Waldweg an der Hermann-Löns-Straße zwischen Mellendorf und Wiechendorf. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass Unbekannte etwa vier Kubikmeter Bauschutt mit mehreren Asbestplatten an einem Weg rechtsseitig der Straße abgelagert hatten. Täterhinweise haben sich bislang nicht ergeben. Es wird um Zeugenhinweise an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 gebeten.