Erntedank-Gottesdienst in Warmeloh

Warmeloh. Der Gottesdienst um Erntedankfest ist ein besonderer. Es wird gedankt für die Ernte und rings um den Altar kommt die Fülle der Natur so richtig zur Geltung: Brot, Honig, Obst und Gemüse sind da zu sehen. Doch es wird noch mehr geerntet: Nahrung und Kleidung, jedes Wachsen und Gedeihen in Partnerschaft und Familie, große und kleine Erfolge im Beruf – da ist so viel, wofür man danken kann. Erntedank bedeutet aber auch, verantwortlich mit den Gaben der Natur umzugehen und da zu teilen, wo es möglich und nötig ist. „Brich dem Hungrigen dein Brot dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte.“ Diese Bibelworte drücken ein wesentliches Element des Erntedankfestes aus.

Der Erntedankgottesdienst der Kirchen- und Kapellengemeinde Helstorf/Abbensen findet in diesem Jahr am Sonntag, 6. Oktober, um 10 Uhr auf dem Hof Alt in Warmeloh statt. Gefeiert wird er in der Reithalle, die auch bei Regenwetter einen wunderbaren Schutz bietet. Im Anschluss an den Gottesdienst können sich alle Gottesdienstbesucher an einem reichhal-tigen Frühstück erfreuen, das der Kirchenvorstand vorbereiten wird.