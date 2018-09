Erntedankfest

Elze. Die Gemeinde heißt alle herzlich willkommen zum Erntedankfest vor der Elzer Pfarrscheune am Sonntag, 30. September, um 14 Uhr. Hier können alle Besucher einen Gottesdienst an der frischen Herbstluft genießen. Bei feuchter Witterung wird der Gottesdienst in der herbstlich dekorierten Scheune stattfinden. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Elze wird für einen festlichen Rahmen sorgen. Im Anschluss wird zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Für das Kuchenbüfett würde sich der Kirchenvorstand über Kuchen und Tortenspenden sehr freuen. Bitte die selbst gemachten Leckereien am Sonntag, 30. September, ab 13 Uhr zur Kirche bringen. Spender sollten das Kirchenbüro vorab telefonisch oder per E-Mail über die Kuchenspende zwecks besserer Planung unter (0 51 30) 29 22 oder kg.elze-bennemuehlen@evlka.de informieren.