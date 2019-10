Erntedankfest in Scherenbostel

Vereine und Institutionen feierten gemeinsam

Scherenbostel. Das Erntefest in Scherenbostel wurde am Sonnabend zusammen mit ortsansässigen Vereinen und Institutionen gefeiert. Die SSG Scherenbostel, der Tennisclub Scherenbostel, die Rassegeflügelzuchtvereinigung RGZV, der Seifenkistenrennverein SRS, der Jugendtreff und der Schützenverein als Veranstalter waren mit im Boot, als es um die Gestaltung des Spielenachmittags ging. Das Angebot für Jung und Alt war vielfältig. Erfreulich war das Mitmachen von jungen Familien mit ihren Kindern. Die Realverbände der drei Ortsteile steuerten mit frischen Waffeln zum Erfolg bei. Das reichhaltige Kuchenbuffet in der gemütlichen Kaffeerunde wurde von der Damenabteilung betreut. Die Erntekrone wurde unter Anleitung der Familie Stoll von fleißigen Händen gebunden. Auch der reichlich geschmückte Erntewagen stand zur Andacht mit Pastorin Lonkwitz im Blickpunkt. Unter der Erntekrone versammelten sich fast 90 Menschen. Nach der Andacht, die durch die Familie Thies und Klaus Breitkopf musikalisch begleitet wurde, ging es nach draußen zum gemeinsamen Singen um die Feuerschale, wobei die Bläser den Ton angaben.Mit einer warmen Suppe und langem Klönen ging das Fest zu Ende. Es waren für alle Beteiligten gelungene Stunden. Zum Erntefest wurde auch die neue Tresenanlage eingeweiht, die von fleißigen Mitgliedern in Eigenarbeit umgestaltet wurde. Der Vorstand bedankt sich bei allen Teilnehmern, die diesen Nachmittag und Abend gestaltet haben und freut sich über die große Resonanz, die dieses Erntefest erfahren hat.