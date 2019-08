Erntedankgottesdienst

Resse. Die Kapernaum-Kirchengemeinde Resse feiert am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr ihren Erntedankgottesdienst und bittet dazu um Erntegaben. Die Schöpfung zu schätzen und das Klima zu schützen wird in der Kirchengemeinde in vielen Kreisen bedacht. Neben dem Fair produzierten und gehandelten Kaffee gehört auch der Verzicht auf Plastik oder das Teilen der Ernte aus den Gärten dazu. Wer in diesem Jahr viel Obst und andere Erntegaben hat, wird gebeten diese am Freitag, 20. September, im Büro der Kirchengemeinde, Telefon (0 51 31) 5 30 08 oder am Sonnabend, 23. September, nachmittags in der Kirche abzugeben.

Die Gaben schmücken den Altar und werden nach dem Gottesdienst der Langenhagener Tafel überreicht. Die Langenhagener Tafel stellt auch Bedürftigen in der Wedemark regelmäßig Tüten mit Lebensmitteln zur Verfügung.