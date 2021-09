Erntedankgottesdienst – „Danke“ sagen und Lebensmittel spenden

Kirchengemeinde Bissendorf feiert unter freiem Himmel mit Groß und Klein

Bissendorf. Zu einem Gottesdienst für Groß und Klein lädt die evangelische Kirchengemeinde St. Michaelis am Sonntag, 3. Oktober, um 11 Uhr ein. Rund um die traditionelle Erntekrone werden sich alle Teilnehmer in diesem Jahr unter freiem Himmel versammeln, alte und neue Lieder singen und sich Gedanken über die eigene Dankbarkeit machen. „Manchmal verändert es ja den Blick, wenn wir erst einmal kurz überlegen, wofür es sich lohnt dankbar zu sein – selbst in schwierigen Zeiten“, berichtet Pastor Thorsten Buck aus den Planungen mit Jugendlichen und Erwachsenen.Danken – und an die denken, denen es nicht so gut geht. Das wollen die Verantwortlichen in diesem Gottesdienst auch ganz praktisch tun. Daher bitten sie alle Besucher, zum Gottesdienst Lebensmittelspenden haltbarer Lebensmittel (Nudeln, Zucker, Kaffee, Konserven, Schokolade) für die Bissendorfer Ausgabestelle der Langenhagener Tafel mitzubringen. Jeden Freitag versorgt hier Udo Frischemeier mit seinem Team von Ehrenamtlichen bis zu 70 Familien aus der Wedemark mit Lebensmittelspenden. Da während oder nach dem Gottesdienst ein wärmendes Getränk ausgeschenkt werden soll, werden Besucher gebeten, einen eigenen Becher mitzubringen.Für die Teilnahme ist aufgrund der Corona-Pandemie eine Anmeldung unter www.kirche-bissendorf.de oder im Gemeindebüro unter Telefon (0 51 30) 87 70 erforderlich und es gilt für die Teilnahme die 3-G-Regel: Am Eingang ist entsprechend ein Impf- oder Genesenennachweis oder ein gültiges Testzertifikat vorzulegen.Wer nicht am Gottesdienst teilnehmen kann, aber trotzdem die Erntekrone sehen oder Lebensmittelspenden abgeben möchte, ist herzlich zu einem Herbstspaziergang zur Michaeliskirche eingeladen – von 12.30 bis 18 Uhr wird an diesem Tag die Kirche geöffnet sein.