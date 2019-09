Erntefest in Scherenbostel

Scherenbostel. Am Sonnabend, 12. Oktober, findet ab 15.30 Uhr wieder das Familien-Erntedankfest im Scherenbosteler Schützenhaus statt. Alle ortsansässigen Vereine und Institutionen beteiligen sich und bieten ein umfangreiches Programm an. Viele Spiele und Aktionen für Kinder sind dabei, ebenso eine Kaffeestube, das gemeinsame Binden der Erntekrone und das Schmücken eines Erntewagens. Ab 18 Uhr beginnt die Ernteandacht mit Pastorin Lonkwitz. Anschließend wird mit musikalischer Begleitung das gemeinsame Singen an der Feuerschale ein weiterer Höhepunkt sein. Ein kleiner Imbiss soll den Ausklang des Festes bilden. Der Vorstand des Schützenvereins freut sich auf viele große und kleine Gäste.