Eröffnung der Eislaufsaison

Mellendorf. Es ist wie in den letzten 25 Jahren fast immer: wenn im Mellendorfer Eisstadion das Eis gemacht wird, steigen die Temperaturen noch einmal auf hochsommerliche Werte. Am Sonntag, 1. September, um 9.30 Uhr öffnet die hus de groot Eisarena erstmalig in dieser Saison ihre Tore für den öffentlichen Eislauf. Weitere Informationen unter www.eisstadion-mellendorf.de.