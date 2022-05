Erste Hilfe am Kind

Mellendorf. Am Sonnabend, 11. Juni, von 10 bis 14 Uhr veranstaltet das evangelische Familienzentrum in der Wedemark emilie in Kooperation mit HelpNow24 einen Kinder-Basis-Kurs im ev. Gemeindehaus der St. Michaelis-Kirchengemeinde in Bissendorf, Kummerberg 1.

Folgende Themen werden angesprochen: Notruf absetzen, Sturz, Knochenbrüche, Blutungen, Krampfanfall, Luftnot und Verschlucken, Stabile Seitenlage, Guideline Basic Life Support, Herzdruckmassage, Beatmung, Anwendung eines AED. Außerdem gibt es Spielraum für Fragen außerhalb dieser Themen. Die Kosten für den Kurs betragen 40 Euro.

Der teilweise versehentlich verschickte Anmelde-Link kann nicht genutzt werden, deshalb bitte die Anmeldungen bis zum 3. Juni direkt an das Familienzentrum per Mail: info@emilie-wedemark.de. Bitte Namen und Geburtsdatum mitteilen.