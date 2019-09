Erste-Hilfe-Kurs am Kind

Elze. Am Sonntag, 29. September, findet von 9 bis 17 Uhr im DRK-Haus in Elze ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind statt. Die Kosten betragen 40 Euro. Die Anmeldung kann telefonisch unter (05 11) 3 67 11 65 oder auf der Homepage des DRK Hannover erfolgen.