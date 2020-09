Erste-Hilfe-Kurs am Kind

Resse. Der Verein Löwenherz veranstaltet am Sonnabend, 24. Oktober, von 9 bis 13 Uhr einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind. Das Seminar findet in den Räumlichkeiten der Kleinen Kindertagesstätte, Engelbosteler Straße 12 in Resse statt. Der Kurs wird von einer zertifizierten Dozentin geleitet und behandelt alle typischen Notfälle im Säuglings- und Kindesalter. Wichtige Hilfsmaßnahmen bei Kindernotfällen können geübt werden. Damit Unfälle gar nicht erst passieren, werden in dem Kurs außerdem besondere Gefahrenquellen für Kinder aufgezeigt und vorbeugende Maßnahmen nahegebracht. Dieser Kurs eignet sich für Eltern und Großeltern ebenso wie für Erzieher. Nach Beendigung des Kurses erhalten die Teilnehmer auf Wunsch ein entsprechendes Zertifikat. Die Teilnahmegebühr beträgt für Vereinsmitglieder 25 Euro und für Nichtmitglieder 35 Euro. Interessenten melden sich bitte bei Maria Petz unter Telefon (01 51) 62 83 38 05.