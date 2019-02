Erste-Hilfe-Kurs

Elze. Das DRK Elze-Bennemühlen bietet einen Kurs wie folgt an: Erste-Hilfe-Kurs auch für Führerscheinanwärter am Sonnabend, 9. März, von 9 bis 17 Uhr im DRK-Gebäude, Elze, Poststraße 8. Die Kosten betragen 40 Euro. Bei Interesse bitte melden unter Telefon (05 11) 3 67 11 65, anzugeben sind: Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail.