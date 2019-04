Erste Inlinelaufschule 2019

Mellendorf. Das Frühjahr hat begonnen, Inliner unterschnallen, sich an der frischen Luft bewegen und den Winter hinter sich lassen. Am Sonnabend, 11. Mai, in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr im Eisstadion Mellendorf findet die erste Inlineschule der Saison 2019 auf der Betonpiste des Mellendorfer Eisstadions (hus de groot EISARENA) statt. Durch Erfolgstrainerin Katja Bögelsack und ihr Trainierteam werden in diesem Intensivlehrgang die Grundkenntnisse des Inlinelaufens und die dazugehörigen Techniken vermittelt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und erfahrungsgemäß die erste Inlineschule der Saison recht schnell ausgebucht ist, empfiehlt sich eine schnelle Anmeldung bei der Sport und Freizeit GmbH unter onlineeisstadion-mellendorf.de oder Telefon (0 51 30) 9 59 40 oder online unter eisstadion-mellendorf.de.