Erster Nachtflohmarkt in der Jugendhalle

Mellendorf. Erstmalig lädt die Gemeinde Wedemark zu einem Nachtflohmarkt in die Jugendhalle Mellendorf ein. Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren können dort am Freitag, 13. März, ab 18 Uhr ihren Trödel verkaufen, für interessierte Käufer besteht keine Altersbeschränkung. „Wer zu klein gewordene Lieblingsklamotten oder aber nicht mehr gebrauchtes Spielzeug loswerden möchte, kann das gerne bei unserem Flohmarkt am 13. März verkaufen“, kündigt Franziska Hingler an. Sie ist die Leiterin der Jugendhalle in Mellendorf und organisiert das Event. Natürlich könne auch etwas Selbstgebasteltes verkauft werden, die Grenzen seien nicht so eng gesteckt. „Die Eltern dürfen natürlich eine unterstützende Funktion einnehmen“, macht Franziska Hingler deutlich. Das Besondere an diesem Flohmarkt: Er startet um 18 Uhr und lässt die Türen bis Mitternacht offen. „Natürlich übernimmt das das Team der Jugendpflege die kompetente Betreuung während des ganzen Abends“, verspricht die Einrichtungsleiterin.

Die Verkäufer müssten mindestens sechs Jahre alt sein, verdeutlicht Franziska Hingler. Als Käufer seien alle Altersgruppen gerne gesehen. Die Standmiete beträgt sieben Euro und es kann ab 16 Uhr aufgebaut werden. Eine Anmeldung für einen Stand ist bis zum 23. Februar beim Team der Jugendpflege oder direkt in der Jugendhalle möglich. Das Team der Jugendpflege wird Kleinigkeiten zu Essen und Trinken zum Verkauf anbieten und auch für Fragen zu der Einrichtung gerne zur Verfügung stehen.