Erster Tanzteenachmittag „Faltenrock trifft Nadelstreifen“ im Mehrgenerationenhaus Wedemark

Mellendorf. Unter dem Motto „Faltenrock trifft Nadelstreifen“ hat der gemeinnützige Verein Senioren Engel – Wedemark zusammen mit dem Team des Mehrgenerationenhauses Wedemark ein Projekt entwickelt, das besonders für die Senioren der Wedemark organisiert wurde. Am Sonnabend, 11. Mai, ab 15.30 Uhr geht es los; zu ausgesucht passender Tanzmusik aus Evergreens und Oldies kann das Tanzbein geschwungen werden. DJ Serax (Max Gremminger) hat sich große Mühe gegeben, um besonders für Senioren das Passende rauszusuchen, damit auch alle Besucher von den Stühlen gerissen werden und Spaß beim Tanzen haben können. Willkommen sind natürlich auch junge Leute, denn es gibt keine Altersbegrenzung für dieses Angebot. Und ob mit oder ohne Tanzpartner – auch hier gibt es keine Einschränkungen, denn, wenn die Musik erst spielt, ist es völlig egal, ob alleine oder zu zweit getanzt wird. Der Nachmittag soll einfach Spaß machen, Menschen aus dem Haus locken, um gemeinsam einen schönen Nachmittag zu erleben. Wer nicht so gerne tanzt, kann bei leckerem Kaffee und Kuchen zusammensitzen, klönen und den Tanzenden einfach zusehen. Der Eintritt ist frei, über Kuchenspenden würde sich das Orgateam sehr freuen.

Die Freiwilligenagentur Wedemark hat einen Abhol- und Zurückbringservice organisiert. Wer diesen nutzen möchte, meldet sich bitte in der Freiwilligenagentur Wedemark telefonisch an unter (0 51 30) 9 74 45 11. Für die Betreuten der Senioren Engel, sowie für die Mitglieder des Bürgerbuses WedeBiene steht die WedeBiene zur Verfügung und übernimmt den Transport. Die WedeBiene sollte über die bekannte Hotline der WedeBiene gebucht werden.

„Wir freuen uns über ganz viele Besucher", erklärt die erste Vorsitzende Anna Beckmann strahlend gegenüber der Presse. „Der erstmalig organisiertenTanztee ist das Pilotprojekt. Wenn es gut läuft, wollen wir dieses Angebot mehrmals im Jahr stattfinden lassen. Uns ist es wichtig, dass nicht nur Paare und Jugendliche die Möglichkeiten zum Tanzen in der Wedemark bekommen, sondern wirklich alle. Deswegen möchten wir gemeinsam mit jung und alt einen schönen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Mehrgenerationenhaus Wedemark verbringen", freut sich Anna Beckmann.

„Die Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur und Max Gremminger, der unter anderem Smartphonekurse für Senioren im MGH anbietet und erst 16 Jahre alt ist, funktioniert einfach spitze“, betont die erste Vorsitzende der Senioren Engel – Wedemark.