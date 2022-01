Erweiterung der Maskenpflicht

Region. Die Region Hannover hat eine Allgemeinverfügung zur Erweiterung der FFP2-Maskenpflicht veröffentlicht. Sie ist am 14. Januar in Kraft getreten und ist ab sofort abrufbar auf der Website der Region. Darin geregelt wird unter anderem eine grundsätzliche FFP2-Maskenpflicht. - in geschlossenen Räumen mit Kunden- oder Besuchsverkehr, auch im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit (außer bei schwerer körperlicher Arbeit)

- in Kraftfahrzeugen, wenn mehr als ein Haushalt mitfährt (außer am Steuer)

- in Hausfluren und Treppenhäusern in Mehrfamilienhäusern mit mehr als vier Wohnparteien

- in gastronomischen Betrieben, Kantinen und Mensen (außer beim Verzehr von Speisen oder Getränken).