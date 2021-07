Es geht wieder los im MGH

Kurse starten mit Anmeldung

Wedemark. Aufgrund der aktuellen Situation muss für alle Angebote im MGH um eine vorherige Anmeldung unter Telefon (05130) 9 74 45 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de gebeten werden.Der Montag beginnt mit dem PC-Kursus für Senioren um 8.45 Uhr. Um 15 Uhr und um 16.30 startet dann die Gruppe mit dem Tanzen im Sitzen und um 17 Uhr trifft sich die Gruppe „Wege aus der Sucht“. Der Qi-Gong Kurs startet um 18 Uhr und darauffolgend um 19Uhr trifft sich die Gruppe „Stricken-Yoga für die Hände“.Am Dienstag sind die Formularlosten von 10 bis 12 Uhr im MGH und von 16:bis 17.45 Uhr trifft sich die Gruppe „Patientenliga Atemwegserkrankungen“. Zum Abschluss des Tages trifft sich die Gruppe „NABU Wedemark“ ab 19:30 Uhr.Der Mittwoch fängt spät an. Um 19:30 Uhr trifft sich die Spanischgruppe „Los amigos de español“ und zeitgleich „afrikanisches Trommeln“.Am Donnerstag stehen dann die Formularlotsen von 17 bis 19: Uhr zur Verfügung.Am Freitag finden zwei Senioren-PC-Kurse ab 9.45 Uhr und ab 10.30 Uhr statt.Auch am Sonnabend ist zum Glück wieder etwas los. Und zwar wird von 14 bis 16 Uhr im MGH gesungen. Auch die Selbsthilfegruppen treffen sich wieder. Wer zu einer solchen gehört oder Fragen hat, Interessen melden sich bitte bei KIBIS, Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich, Telefon (0511) 66 65 67. Telefonische Sprechzeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Mittwoch 16 bis 19 Uhr..Täglich von 10 bis 16 Uhr steht in der Agora ein Offener Bücherschrank zur Verfügung.Für Fragen ist das Team der Freiwilligenagentur täglich in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter Telefon (05130) 97 44 511 oder freiwilligenagentur@wedemark.de erreichbar.