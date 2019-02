Es gibt noch Karten

Kinderkonzert beim imago Kunstverein

Bissendorf. Für das Kinderkonzert (für Kinder ab sechs Jahren) „Alles Hammer!“ beim imago Kunstverein mit der Pianistin und Spezialistin für Hammerflügel Nicoleta Ion am Sonntag, 24. Februar, um 15.30 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf gibt es noch Karten. Und nicht vergessen: Imago unterstützt alle Ehrenamtlichen mit Ermäßigungen auf den Eintrittspreis für Inhaber der Ehrenamtskarte.Der Eintritt beträgt für Kinder vier Euro, Erwachsene zahlen acht Euro; Kartenbestellung unter Telefon (0 51 30) 9 54 98 53 oder info@imago-kunstverein.de; und bei Bücher am Markt in Bissendorf; gefördert von der CordesStiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung Hannover.