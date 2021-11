Die FDP Wedemark lädt zum traditionellen Gänseessen

Wedemark. Nach einem Jahr coronabedingter Pause möchten die Freien Demokraten in der Wedemark zum Jahresabschluss ihre Tradition weiterführen und in geselliger Runde miteinander gemütlich essen und plaudern.Das traditionelle Gänseessen findet in diesem Jahr am Freitag, 12. November, um 19.30 Uhr statt, dieses Mal im Restaurant Jägerhof, Walsroder Straße 251, in Langenhagen-Krähenwinkel statt. Es gilt die 3G-Corona-Regel.Als Gast hat der FDP-Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen aus Rotenburg/Wümme sein Kommen zugesagt, der über die aktuellen Entwicklungen in Brüssel/Straßburg auf dem Laufenden halten wird.Der Kostenbeitrag liegt in diesem Jahr bei 31,50 Euro pro Person (ohne Getränke, Vorspeise und Dessert). Ein vegetarisches Gericht ist auf Wunsch ebenfalls erhältlich.Um der Küche die Planung zu erleichtern, wird um Anmeldung bis Dienstag, 9. November, per Email an giese@fdp-wedemark.de oder unter Telefon (05130) 95 39 58 gebeten.Die FDP Wedemark freut sich auf einen schönen Abend und interessante Gespräche. Gäste sind herzlich willkommen.