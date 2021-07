VNV startet Müllsammelaktion in Bissendorf

Bissendorf. Auch wenn die Corona-Zahlen gerade gut aussehen läuft die Müllsammelaktion des Verschönerungs- und Naturschutzvereins (VNV) Bissendorf in diesem Jahr etwas anders als sonst.Hier ein Überblick: Nächsten Montag bis Freitag, 12. bis 16. Juli, können Interessierte die Sammelsäcke des Abfallverbandes täglich zwischen 17 und 19 Uhr bei Rainer Finkendey im Müdener Weg 5 und Anja Löbbecke, Kuhstraße 17a abholen. Zusätzlich stehen die Mitglieder des VNV am nächsten Donnerstag , 15. Juli, auf dem Wochenmarkt und verteilen dort die Säcke zwischen 14 bis 18 Uhr.Der Sammelzeitraum beginnt wegen der endenden Brut- und Setzzeit am Freitag, 16. Juli,. und endet am Dienstag, 20. Juli In diesem Zeitraum haben Interessierte freie Hand, wie, wann und mit wem Sie sammeln gehen. Um die Angabe des „wo“, wird bei der Abholung der Säcke gebeten. Zur Abfallentsorgung bringen Sammler die gefüllten Säcke bitte am Dienstag, 20. Juli,. bis um 18 Uhr zu einem der zwei Abholorte:1. Parkplatz der Kita gegenüber dem Penny Markt (gegenüber Einmündung Dieter-Mysegades-Weg in die Scherenbosteler Straße) oder2. Isernhägener Damm 1 in der Nähe der Grüngutannahmestelle.