Europawahl – SPD Infostände und Fahrdienst

Wedemark. Die SPD Wedemark informiert auch vor der Europawahl am 26. Mai die Bürger über die Bedeutung der Europawahl und die Ziele der SPD. Alle Wähler sind aufgerufen am 26. Mai für ein starkes und zukunftsfähiges Europa zu stimmen den Populisten und Organisationen mit demokratiefeindlichen Bestrebungen eine klare Absage zu erteilen. Auch Deutschland und die Deutschen profitieren von einem geeinten und demokratischen Europa, einem Europa des Friedens und der Solidarität. Nur ein solches Europa wird eine Zukunft haben.

Die Infostände sind am Sonnabend, 11. Mai, in Negenborn, vor der Bäckerei „Back und Naschwerk“ von 8 bis 10 Uhr; in Bissendorf vor dem REWE-Supermarkt von 10 bis 11.30 Uhr und von 11.45 bis 13 Uhr vor dem EDEKA-Markt in Wennebostel. In Resse informiert die SPD von 9.30 bis 12 Uhr vor dem örtlichen Frischmarkt. Auch für die Europawahl stellt die SPD wieder einen Fahrdienst am Wahlsonntag zur Verfügung. Wähler, die sonst nicht oder nur mit Schwierigkeiten ihr Wahllokal erreichen können, haben am 25. und 26. Mai Gelegenheit den Fahrdienst anzufordern. Für den Bereich nördlich von Mellendorf bei Jürgen Benk, unter der Telefonnummer (0 51 30) 54 38 und für südlich von Mellendorf bei Reiner Fischer, Telefon (01 71) 9 73 94 16.