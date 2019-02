Evangelische Männerarbeit jetzt auch in Mellendorf

Mellendorf. An jedem zweiten Dienstag im Monat brennt das Licht im Brunnenzimmer im evangelischen Gemeindehaus im Kirchweg. Um 19 Uhr trifft sich der Männerkreis. Männerthemen und Männergespräche – so lautet das Motto der im September gegründeten Gruppe. Die Lebenswelt von Männern steht im Mittelpunkt. Jeder kann Themen mitbringen und einbringen. Sich kennenlernen, klönen, Aktionen planen – dazu laden die Männer ein, denen die Begegnung und Gemeinschaft besonders am Herzen liegt. Ansprechpartner ist Brain Bennett unter Telefon (0 51 30) 4 08 44 oder mobil (01 57) 59 62 90 17 oder einfach ganz unverbindlich zum Kennenlernen vorbeikommen.