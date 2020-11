Ewigkeitssonntag anders feiern

Elze. Im Gottesdienst am Ewigkeitssonntag werden Kerzen für die Verstorbenen aus dem letzten Kirchenjahr entzündet und ihre Namen verlesen. Auf Grund der diesjährigen Beschränkungen der Besucherzahlen wird es in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen mehrere kurze Andachten anstelle eines zentralen Gottesdienstes geben. Um den Kirchraum entsprechend vorzubereiten, wird um vorherige telefonische Anmeldung im Kirchenbüro unter der Nummer (05130)2922 oder per Mail an kg.elze-bennemuehlen@evlka.de gebeten.