Fachausschuss tagt am Donnerstag

Bissendorf. Die 30. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal findet am Donnerstag, 18. Juni, um 19 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses, Bissendorf, Am Markt 1, statt. Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) ist eine zahlenmäßige Beschränkung der Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer zwingend erforderlich. Für die Sitzung stehen elf Plätze für Zuhörer und zusätzlich ein Platz für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung. Einlass zur Sitzung erhalten nur Personen mit einer Einlasskarte. Einlasskarten für die Sitzung sind ausschließlich persönlich an der Information des Rathauses, Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 1, 30900 Wedemark zu den folgenden Zeiten erhältlich: Seit Donnerstag, 11. Juni Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag: 13 bis 15 Uhr, Mittwoch 13 bis 18 Uhr. Jede Person erhält nur eine Einlasskarte. Sollten am Tag der Sitzung noch Einlasskarten verfügbar sein, werden sie am Eingang zum Sitzungsgebäude ab 18.30 Uhr ausgegeben. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Regularien

die Neufassung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung und ein Antrag der SPD-Fraktion auf Änderung der Entschädigungssatzung.