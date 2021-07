Fahrbücherei Heidekreis macht mit

Ferienlektüren in den Ortsbüchereien

Heidekreis. Unter dem Motto „Gönn dir Buchstaben - Lese-Leine Niedersachsen“, einer Aktion der Büchereizentrale Niedersachsen und der Öffentlichen Bibliotheken, können unter anderem in den Ortsbüchereien Bispingen, Neuenkirchen, Lindwedel und HodenhagenTeilnehmerkarten noch bis zum 22. Juli ausgehändigt, ausgefüllt und abgegeben werden. Diese Aktion soll große und kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer motivieren, sich auch in den Ferien und darüber hinaus mit interessantem Lesestoff zu beschäftigen.Auf den Teilnehmerkarten, die auf einer Leine in den Büchereien gespannt werden,können Gedanken zum Thema „Lesen“ gemalt und geschrieben und Lesewünschesowie Lieblingsbücher genannt werden. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in der letzten Schulwoche vom 19. bis 22. Juli während der Öffnungszeiten Buchpreise zum Beispiel von „Was ist was“ und Bastelsets ausgelost. Der Besuch der Büchereien kann dann auch gleich genutzt werden, um sich mit Lesestoff für die Ferien einzudecken. Alle Medien können bereits ab jetzt bis nach den Sommerferien ausgeliehen werden.Neben einem umfangreichen Angebot an neuen Kinderbüchern, Romanen, Hörbüchern und Filmen stehen auch Sachbücher für die Freizeitaktivitäten und Reiseführer zurVerfügung. Aktuelle Hörbücher, CDs, DVDs, Wii-Spiele, Tonies und Tonieboxenergänzen das Angebot. Filme können über die Ferien kostenlos entliehen werden. Für erwachsene Leserinnen und Leser gibt es viele neue Krimis und leichte Urlaubslektüren im praktischen Taschenbuchformat. Wer vorab im neuen Medienkatalog stöbern möchte, kann dort bis fünf Medien gleichzeitig reservieren. Die Betriebsferien der vierOrtsbüchereien sind vom 26. Juli bis zum 27. August 2021. Mit gültigem Leserausweis können auch weiterhin E-Medien über den niedersächsischen Bibliotheksverbund„Onleihe Niedersachsen“ auf mobile Endgeräte geladen werden. Dieses Angebot gilt rund um die Uhr und auch in den Ferien.Mehr Informationen, auch zu den Öffnungszeiten, sind telefonisch bei der Fahrbücherei Heidekreis unter (0 51 91) 970-624 oder im Internet unter www.fahrbuecherei-heidekreis.de zu erfahren.