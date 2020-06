Wedemark. Zum Abschluss der Stadtradel-Aktion 2020 der Gemeinde Wedemark rufen die ​Parents forFuture​ und die ​Fridays for Future​ der Wedemark am 3. Juli zu einer ​Fahrraddemo ​für nachhaltige Verkehrspolitik auf. Alle Teilnehmenden der Stadtradel-Aktion und alle Fahrradbegeisterte sind herzlich dazu eingeladen, mitzuradeln und ein Zeichen zu setzen für klimafreundliche Verkehrspolitik in der Wedemark. Mit einer nachhaltigen Verkehrspolitik kann die Gemeinde Wedemark ihren Beitrag zur Vermeidung des Klimakollaps leisten. Neben einem besseren öffentlichen Nahverkehr und der Förderung von Elektromobilität gehört auch die Förderung des Radverkehrs dazu. Bei der Stadtradel-Aktion 2020 sind 370 Wedemärker über 42.000 Kilometer geradelt (Stand 18. Juni; Quelle:​​ https://www.stadtradeln.de/wedemark ). Damit noch mehr Menschen in der Wedemark vom Auto auf das Fahrrad umsteigen, braucht es mehr Fahrradwege, die alle Ortschaften verbinden, sichere und gepflegte Fahrradwege und bessere Möglichkeiten, Fahrräder sicher zu parken. Um das Fahrradfahren attraktiver zu machen, fordern die Umweltgruppen außerdem, dass Fahrräder zu allen Tageszeiten in der S-Bahn transportiert werden dürfen und dass es in jedem Ortsteil ein Lastenfahrrad zur Ausleihe gibt. Die Fahrradtour ​startet​​ um 13.30 Uhr am Rathaus in Mellendorf​ und führt über Hellendorf, Wennebostel, Bissendorf und Scherenbostel zurück nach Mellendorf zum Rathaus. Gemeinsam macht das viel mehr Spaß und viele erreichen viel!