Fahrraddiebstahl

Mellendorf. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonnabend, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 7.21 Uhr, ein mit einem Schloss gesichertes dunkelblaues Herrenrad aus dem dortigen überdachten Fahrradständer am Bahnhof in Mellendorf. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden. Wert des Fahrrades circa 500 Euro.