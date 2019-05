Fahrraddiebstahl

Bennemühlen. Unbekannte Täter entwendeten ein Mountainbike der Marke ‚Bergsteiger‘ Typ ‚Detroit‘ in der Zeit zwischen Freitag, 3. Mai, 6.50 Uhr, und Sonnabend, 4. Mai, 16 Uhr, das neben dem Fahrkartenautomaten am Bahnhof Bennemühlen, Am Bahnhof 1, abgestellt war.