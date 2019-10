Fahrraddiebstahl

Bissendorf. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 23 Uhr, bis Sonnabend, 6.30 Uhr, aus dem Fahrradständer am Bahnhof Bissendorf ein, mit einem Schloss gesichertes, pinkfarbenes Damenrad. Eine weitere gleichgelagerte Tat wurde der Polizei fernmündlich am 13. Oktober gemeldet. Um Zeugenhinweise an die Telefonnummer (0 51 30) 97 70 wird gebeten.