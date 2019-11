Fahrraddiebstahl

Godshorn. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend schlugen bisher unbekannte Täter auf der Berliner Allee in Godshorn die Heckscheibe eines VW Crafter ein. So verschafften sie sich Zugang zur Ladefläche und entwendeten daraus insgesamt fünf Fahrräder. Dabei handelt es sich um Hollandräder der Marke Swapfiets, Modell „Deluce 7“. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Es werden sachdienliche Zeugenhinweise erbeten, die zur Aufklärung beitragen können.