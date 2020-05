Fahrraddiebstahl

Bissendorf.

Von einem Privatgrundstück in der Wilseder Straße in Bissedorf wurdeim Zeitraum vom 29. April um 10 Uhr und dem 1. Mai um 16 Uhr ein grünes Herrenrad der Marke Scott Contessa entwendet. Das Fahrrad stand angeschlossen an der Hauswand im Garten.