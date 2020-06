Fahrraddiebstahl

Bissendorf. Bislang unbekannte Täter entwendetn im Zeitraum von Freitag, 26.Juni, 8 Uhr, bis Sonnabend, 27. Juni, 11.30 Uhr, am Bahnhof in Bissendorf zwei mit Schlössern gesicherte Fahrräder (ein Damentrekkingrad und ein Hollandrad). Die Räder waren jeweils am Fahrradständer mit einem Schloss angeschlossen. Beide Schlösser wurden durchtrennt und zurückgelassen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2.150 Euro.