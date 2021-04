Fahrraddiebstahl

Bissendorf. Unbekannte täter entwendeten im Zeitraum vom 22. April, 8.20 uhr, bis 23. April, 11.50 Uhr, ein am Bahnhof Bissendorf angeschlossenes Moutainbike des Hersteller Bulls in der Farbe Schwarz/Orange. Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.