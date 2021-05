Fahrraddiebstahl

Bissendorf. Aus der Garage eines Einfamilienhauses am Ernst-Sperber-Weg in Bissendorf entwendeten unbekannte Täter Am Sonntag zwischen 12 und 15.30 Uhr ein hochwertiges schwarz-weißes Pedelec im Neupreiswert von etwa 3500 Euro der Marke „Riese & Müller“. Da das Garagentor ordnungsgemäß verschlossen war, gelangten die Täter vermutlich durch eine rückwärtige, lediglich angelehnt stehende Tür in die Garage. Die Polizei Mellendorf bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.