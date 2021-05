Fahrraddiebstahl

Mellendorf. Aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Am Wedemarkbad entwendeten unbekannte Täter am Sonntag, 16. Mai, zwischen 9.30 und 11 Uhr ein hochwertiges graues Pedelec im Neupreis von etwa 1950 Euro der Marke „Winora“. Das Rad stand zur Tatzeit ordnungsgemäß gesichert in der geöffnet stehenden Garage. Ebenfalls am Sonntag wurde ein hochwertiges Pedelec aus einer Garage in Bissendorf entwendet. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Mellendorf bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.