Fahrraddiebstahl

Mellendorf. Unbekannte Täter entwendeten am Karfreitag zwischen 14 und 15.30 Uhr ein auffälliges Damenrad vom Grundstück Am Wedemarkbad 5. Das Rad war

mit einem schwarzen Stahlseilschloss um einen Fahrradständer gesichert. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damen-Mountin-Bike der Marke „PEGASUS“. Der Rahmen ist auffällig weiß. Alle anderen Teile an dem Rad sind schwarz. Auf dem Gepäckträger befindet sich ein schwarzer Korb. Der Wert des Rades beträgt 600 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.