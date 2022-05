Fahrraddiebstahl

Bissendorf. Vom 27. April um 16.45 bis 28. Aprl um 6.30 Uhr kam es am Bissendorfer Bahnhof zu einem Fahrraddiebstahl. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz/grünes Mountainbike der Marke „Trek“, welches zuvor mit einem Schloss am dortigen Fahrradständer gesichert war. Bislang liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Mögliche Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Mellendorf zu melden.