Fahrraddiebstahl

Mellendorf. Eine 24-jährige Zeugin aus Stadthagen beobachtete am Sonnabend, 7. Mai, gegen 8 Uhr am Bahnhof Mellendorf, wie zwei männliche Personen am Schloss eines angeschlossenen Fahrrades manipulierten. Anschließend begaben sich die beiden mit dem Fahrrad und einer größeren Personengruppe in eine Bahn in Richtung Norden. Anhand der Beschreibung konnten die beschriebenen Personen und das Fahrrad im Bereich Soltau angetroffen werden. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.