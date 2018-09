Fahrraddiebstahl

Mellendorf. Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag in der Zeit von 6.45 und 16 Uhr ein blau-silberfarbene Damentrekkingrad des Herstellers Acitve. Das Fahrrad war am Bahnhof in Mellendorf abgestellt und mit einem Kabelschloss gesichert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.