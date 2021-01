Fahrradeigentümer gesucht

Polizei hat Rad in Bissendorf sichergestellt

Bissendorf. Die Polizei Mellendorf ist auf der Suche nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines roten Damenrads der Marke „KONBIKE“. Das Rad ist am Mittwochnachmittag am östlichen Ortsrand von Bissendorf sichergestellt worden. Die Polizei geht davon aus, dass das Rad zuvor entwendet worden war. Da bislang keine diesbezügliche Strafanzeige erstattet wurde, bittet die Mellendorfer Polizei dden rechtmäßigen Eigentümer, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Das Damenrad verfügt über einen auffälligen schwarzen Einkaufskorb aus Metall auf dem Gepäckträger. Hinweise an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.