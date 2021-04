Fahrradeigentümer gesucht

Bennemühlen. Die Polizei sucht den Eigentümer eines leuchtend grünen Damenrads, das am Sonnabend, 10. April, am Rande eines Feldes in Bennemühlen sichergestellt wurde. Es lehnte unverschlossen an einem Baum, stand vermutlich erst kurz dort und wirkt recht neuwertig.