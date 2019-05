Fahrradführung

Resse. Am Sonnabend, 25. Mai, bietet Lisel Köthe eine öffentliche Fahrradführung zum Bissendorfer Moor an. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Moor-Informationszentrum in Resse, Altes Dorf 1b. Erwachsene zahlen für die Führung vier Euro und Kinder ab sechs Jahren zwei Euro.