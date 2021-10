ADFC Region Hannover bietet Termine an

Region. Nach langer pandemiebedingter Pause finden wieder die Fahrradreparaturkurse des ADFC Region Hannover statt. Für die Kurstermine im November und Dezember in der Fahrradwerkstatt der IGS Mühlenberg sind noch einige Plätze frei. Im Grundkurs geht es um Werkzeugkunde, Servicearbeiten, , Reifendemontage und Schlauchwechsel beziehungsweise flicken. Freie Termine dafür gibt es am 16. November und 7. Dezember.Im Aufbaukurs geht es dann um die besonderen Themen wie Speiche austauschen, Laufrad zentrieren, Kettenschaltung einstellen, Hydraulische Bremsanlagen. Freie Termine hierfür sind der 23. und 25. November sowie 14. und 16. Dezember. Alle Materialien werden gestellt. Fahrräder sind vorhanden, es darf aber auch das eigene Fahrrad mitgebracht werden.Weitere Informationen auf https://hannover-region.adfc.de/kurse#c21249. Anmeldungen an region@adfc-hannover.de.