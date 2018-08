Fahrradtour der Dorfgemeinschaft

Nienhagen. Bald ist es wieder soweit– die alljährliche Fahrradtour der Dorfgemeinschaft steht an. Freiweillige Feuerwehr und Schützenverein laden ganz herzlich zum Mitradeln ein.

Am Sonntag, 2. September, um 10 Uhr treffen sich die Teilnehmer am DGH. Bei hoffentlich schönem Wetter wird der erfahrene Radprofi und Tourmeister Wilfried Küster starten und alle folgen. Die Streckenlänge liegt wieder bei circa 30 Kilometer. Gegen Mittag gibt es bei einer Rast die Möglichkeit Kalorien aufzuladen. Anschließend geht es stressfrei weiter. Unterwegs sorgt das Verpflegungsteam dafür, dass niemand Durst leiden muss. Gegen 16.30 bis 17 Uhr ist die Rückkehr am DGH vorgesehen. Nun startet bei kühlen Getränken und verschiedenen Grillspezialitäten die Erholungsphase in gemütlicher Runde.