Fahrradtour der Schützen

Negenborn. Am 6.September veranstaltet der Schützenverein Negenborn in der Zeit von 11 bis etwa 16 Uhr wieder seine alljährliche Fahrradtour. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Die Kosten hierfür betragen acht Euro pro Person, Kinder sind frei. Anmeldungen bitte unter Telefon (0 51 30) 32 92, (0 51 30) 26 66 und (0 51 31) 4 46 17 77.