Fahrradtour des DVV

Abbensen. Der Dorfverschönerungsverein Abbensen lädt auch in diesem Jahr zu einer Familien-Radtour ein. Los geht es am Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr, Treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus Abbensen. Die Gesamtstrecke beträgt circa 28 Kilometer und kann auch von ungeübten Radlern problemlos bewältigt werden. Gefahren wird abseits von viel befahrenen Straßen, es werden immer wieder Pausen gemacht und es wird auch ein Biergarten angesteuert. Wer möchte, kann dort etwas essen oder trinken, sonst bitte Getränke für unterwegs mitbringen (im Biergarten ist der Verzehr von mitgebrachten Getränken und Speisen nicht gestattet). Zum Abschluss gibt es dann noch Bier und Bratwurst am Dorfgemeinschaftshaus.

Damit die Organisatoren planen können, wird um Anmeldung unter Telefon (0 50 72) 14 33 oder E-Mail alfred.falkenberg@outlook.com gebeten. Anmeldungen sind auch über die Homepage des DVV Abbensen, www.abbensen-dvv.de, möglich. Gäste sind bei dieser Radtour herzlich willkommen.