Fahrt der Landfrauen

Wedemark. Der LandFrauenverein Wedemark bietet noch wenige freie Plätze für eine Tagesfahrt mit der Bahn zum Deutschen Landfrauentag am 5. Juli nach Fulda an.

Informationen sowie Anmeldung bitte an Margrid Heuer, Telefon (0 51 35) 9 25 00 10.