Fahrzeug beschädigt

Mellendorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag zwischen 10.40 und 11.20 Uhr den auf dem Parkplatz der Kreissparkasse and er Wedemarkstraße geparkten schwarzen Pkw BMW. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.