Familien- und Sommerfest

Hellendorf. Für den Samstagnachmittag gut zwei Wochen nach Ende der diesjährigen Sommerferien hat sich der CDU-Gemeindeverband Wedemark etwas Besonderes einfallen lassen. Spannende Referate, Podiumsdiskussionen zu kontroversen Themen, die die Bürger bewegen, wird es natürlich auch in Zukunft geben. Doch dieses Mal lädt der CDU-Gemeindeverband Wedemark alle seine Mitglieder und Freunde mit ihren Familien sowie alle interessierten Bürger der Gemeinde herzlich ein zu einem Familien- und Sommerfest

am Sonnabend, 31. August, ab 14 Uhr, im beziehungsweise am Dorfgemeinschaftshaus Hellendorf, Sandbergweg 22.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Auf die Gäste warten ein reichhaltiges Kuchenbüfett, Leckereien vom Grill sowie heiße und kalte Getränke zu günstigen Preisen. Für die ganz jungen Besucher des Festes wird es vielfältige spezielle Attraktionen geben, so zum Beispiel eine große Hüpfburg, Treckerfahrten und Torwandschießen. Der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Wedemark, Felix Adamczuk, und sein ganzes ehrenamtlich tätiges Team freuen sich über zahlreiche Gäste und einen lebhaften Gedankenaustausch in geselliger Runde. „Uns ist sehr wichtig, mit unseren Mitgliedern und Freunden regelmäßig im Gespräch zu sein. Ein solches Fest bietet eine sehr gute Möglichkeit zur Kommunikation in entspannter Atmosphäre“, so Adamczuk.

Natürlich sind auch Besucher, die (noch) nicht CDU-Mitglieder sind, bei dem Familien- und Sommerfest am 31. August herzlich willkommen.